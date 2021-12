All in trong poker là gì? Kinh nghiệm VIP cho người mới

All in trong poker là gì? Trong ván bài poker, mỗi khi có được bộ bài mạnh, người chơi thường chọn phương pháp này để chơi. Liệu rằng cách chơi này có mang lại lợi nhuận khủng trong các ván cược không?

All in trong poker là gì?

All in trong poker là hành động mà người chơi khi tham gia ván cược sẽ tiến hành đặt toàn bộ số chip của mình vào pot. Hành động này sẽ được diễn ra khi người chơi nhận thấy những lá bài mình sở hữu có cơ hội thắng cao. Tuy nhiên không phải cược thủ nào cũng có gan chơi all in, họ thường đặt fold bài thay vì đặt tất cả.

Luật all in trong poker mà các cược thủ cần chú ý

Phần trên chúng ta đã đi cắt nghĩa được all in trong poker là gì. Tuy nhiên để chơi được all in tốt, cần áp dụng đúng luật theo quy định chung tại các sàn cược trực tuyến như Kubet, W88

Kết quả all in khi bàn cược có 2 người

Khi bàn cược chỉ có 2 thành viên thì việc phân chia số tiền cược all in lại trở nên vô cùng dễ dàng. Mỗi người đều có quyền all in mặc dù số tiền hay chip của mình đang sở hữu nhỏ hơn đối thủ đã Raise.

Nếu thành viên lựa chọn all in thắng cược sẽ được hưởng một phần số tiền trong pot dựa trên số chip mà thành viên đó lựa chọn. Số tiền còn lại sẽ được hoàn cho người còn lại tương ứng với số chip chênh lệch mà đối thủ đã Raise trước đó.

Tính kết quả all in khi bàn cược có nhiều người

Khác với tính kết quả cho hai người, khi tính kết quả all in trong poker với bàn cược có từ hai thành viên trở lên người ta sẽ dùng Side Pot làm căn cứ để xác định kết quả của ván cược. Người chơi sẽ có nhiệm vụ so bài trong side pot của mình mà không cần quan tâm đến các side pot khác.

Kinh nghiệm đánh all in trong poker người chơi mới nên chú ý

All in trong poker là gì? All in trong poker được xem như một phương pháp để gia tăng số tiền cược một cách nhanh chóng. Tuy nhiên không phải ai cũng làm tốt phương pháp này. Người chơi mới nên nắm bắt một số kinh nghiệm sau đây:

Nên chủ động all in chứ không nên all in của người khác

Có hai cách mà người chơi cần lưu ý trong all in để thắng bài:

Thứ nhất: Chơi đến cùng và tiến hành so sánh điểm số của các lá bài khác nhau khiến đối thủ sốt ruột phải lựa chọn Fold.

Thứ hai: Người chơi có thể lựa chọn all in theo cách so sánh giá trị to nhỏ của các lá bài với nhau.

Không nên all in quá nhiều so với đối phương

Nếu khả năng tài chính của bạn dư giả, chip lớn hơn các thành viên còn lại trong ván cược thì cũng không nên đặt cược quá mạnh tay. Bạn nên lường trước được những rủi ro có thể xảy ra trong ván cược.

Ví dụ như đối thủ thấy lá bài quá tệ và có khả năng cháy túi, họ sẽ lựa chọn bỏ bài không đi tiếp. Khi này, cho dù bạn có đặt cược all in cao đến đâu thì số tiền nhận về pot cũng sẽ không tăng nhiều. Chính vì vậy, người chơi cần chú ý Raise giá trị vừa đủ và phù hợp với các thành viên khác có mặt trong sòng bài.

Sử dụng Bluff hợp lý

Không phải cứ sở hữu các lá bài mạnh mới có khả năng all in cao. Các thành viên vẫn có thể chiến thắng khi bluff all in hợp lý với điều kiện sở hữu các con bài chủ chốt khiến cho đối phương có thể dễ dàng dự đoán hand range (khoảng bài) của bạn.

All in trong poker theo hướng tung hỏa mù

Tung hỏa mù là cách làm cho đối phương không biết thực hư sức mạnh quân bài bạn đang nắm giữ đến đâu. Tuy nhiên để áp dụng phương pháp này người chơi cần có một tinh thần thép cùng với số tài chính lớn trong sòng bài.

Kết luận

Vậy là các bạn đã phần nào hiểu được all in trong poker là gì cũng như các kinh nghiệm cần thiết để thực hiện chiến lược này cụ thể. Hãy lựa chọn cho mình một nhà cái uy tín để bắt đầu ngay các ván cược của mình nhé.

